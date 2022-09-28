Иранские воздушные "мопеды" Shahed-136 скоро иссякнут у россиян, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Заявлялась информация о дальности иранских дронов в 2,5 тысячи км, но мы видим, если россияне запускают их из зоны Кинбурнской косы (песчаная коса, расположенная в Николаевской области – ред.) или из Тарханкута (мыс на западе Крыма – ред.) , то показатели преодоления дальности демонстрируют максимум до 500 км.И сейчас мы наблюдаем увеличение количества сбитых этих Shahed-136, то есть нашим ПВО идет наработка алгоритмов действий для подтягивания сил и средств, чтобы минимизировать риски от этих воздушных "мопедов", - прокомментировал военный эксперт .



Сергей Згурец добавил о рассказах одесситов о том, что в городе предлагают не ездить на мопедах ночью, чтобы не создавать звуки, подобные работе иранского дрона Shahed-136.



"В России оружие иссякает и сейчас они пошли по варианту использования таких ударных дронов, которые бьют по определенным целям, но они менее мощны, чем дальнобойные ракеты. Наши наработки противодействия этим дронам будут сделаны достаточно быстро, а с другой стороны количество Shahed- 136 у россиян ограничена и не надо говорить о бесконечном потоке иранских дронов, на самом деле это первая партия таких дронов, к тому же нам известны условия сбора Shahed в Иране, что это почти ручной сборник, поэтому я не думаю, что будет постоянный поток иранских дронов. , которые россияне будут использовать против Украины. Скоро это иссякнет", - объяснил Згурец.

23 сентября Россия атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе

Также спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал использование оккупантами иранских беспилотников и могут ли эти дроны-камикадзе ударить по городам на Западе Украины.

Кроме того, аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что иранские инструкторы находятся на территории Украины и помогают использовать россиянам свои дроны-камикадзе.