Иранские военные в Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, - ISW
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана находятся в оккупированном Крыму
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
В Крыму они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.
"Любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российские войска, как это делать", - указывают в ISW.
Специалисты добавили, что со середины сентября русские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине.
- Ранее на временно оккупированной территории Херсонской области в общей сложности были замечены 20 инструкторов из Ирана.
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