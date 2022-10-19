Иранские военные в Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В Крыму они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.

"Любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российские войска, как это делать", - указывают в ISW.

Специалисты добавили, что со середины сентября русские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине.

Ранее на временно оккупированной территории Херсонской области в общей сложности были замечены 20 инструкторов из Ирана.

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