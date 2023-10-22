Иранские СМИ сообщили, что у 16-летней девушки произошла смерть мозга после задержания полицией морали
Согласно информации иранских СМИ, у 16-летней Армиты Джераванд произошла смерть мозга после встречи с полицией морали из-за нарушения закона о ношение хиджаба
Об этом пишет The Guardian .
По данным СМИ, до этого девушка находилась в коме.
"Исследования последнего состояния здоровья Армиты Джераванд показывают, что ее мозг скончался, несмотря на усилия медицинского персонала", - говорится в сообщении.
В свою очередь иранские власти опровергли заявления правозащитных групп о том, что 16-летняя девушка пострадала во время столкновения 1 октября с офицерами, придерживавшимися обязательного исламского дресс-кода в метро Тегерана.
СМИ отмечает, что ситуация с Джераванд может возобновить общенациональные протесты, ранее вызванные смертью 22-летней Махсы Амини во время задержания "полицией морали" в сентябре прошлого года за якобы неправильное ношение хиджаба.
- Протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини за "ненадлежащее ношение хиджаба" - с остальными девушка скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.
- 16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
- Впервые за время протестов, 8 декабря, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек. 12 декабря в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и "вражды против Бога".
- 24 декабря того года Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из двух участников антиправительственных протестов, подавших апелляции. 7 января в Иране из - за протестов казнили еще двух человек .
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