Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Иранские СМИ сообщили, что у 16-летней девушки произошла смерть мозга после задержания полицией морали

Иранские СМИ сообщили, что у 16-летней девушки произошла смерть мозга после задержания полицией морали

22 октября, 2023 воскресенье
16:47
Мир

Согласно информации иранских СМИ, у 16-летней Армиты Джераванд произошла смерть мозга после встречи с полицией морали из-за нарушения закона о ношение хиджаба

Об этом пишет The Guardian .

По данным СМИ, до этого девушка находилась в коме.

"Исследования последнего состояния здоровья Армиты Джераванд показывают, что ее мозг скончался, несмотря на усилия медицинского персонала", - говорится в сообщении.

В свою очередь иранские власти опровергли заявления правозащитных групп о том, что 16-летняя девушка пострадала во время столкновения 1 октября с офицерами, придерживавшимися обязательного исламского дресс-кода в метро Тегерана.

СМИ отмечает, что ситуация с Джераванд может возобновить общенациональные протесты, ранее вызванные смертью 22-летней Махсы Амини во время задержания "полицией морали" в сентябре прошлого года за якобы неправильное ношение хиджаба.

  • Протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини за "ненадлежащее ношение хиджаба" - с остальными девушка скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.
  • 16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
  • Впервые за время протестов, 8 декабря, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек. 12 декабря в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и "вражды против Бога".
  • 24 декабря того года Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из двух участников антиправительственных протестов, подавших апелляции. 7 января в Иране из - за протестов казнили еще двух человек .
  • Влиятельный американский журнал TIME назвал "Героев 2022 года": ими стали выходившие на протесты иранские женщины , несмотря на действия полиции морали.
  • В марте, 2023 года, иранские власти помиловали 82 тыс. человек, среди которых 22 тыс. участвовавших в антиправительственных протестах.
Иран
Читайте также:
21 октября, 2023 суббота
Экс-канцлер Германии Шрёдер назвал Крым частью российской истории
Глен Грант
21 октября, 2023 суббота
Полковник Грант рассказал, какие события могут привести к Третьей мировой войне
21 октября, 2023 суббота
После уничтожения ХАМАС в секторе Газы при поддержке ООН и арабских стран создадут новую администрацию, - СМИ
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.63
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
22 октября
17:26
Швейцарцы проголосовали на парламентских выборах
17:20
Эксклюзив
Россия передала ХАМАСу оружие и опыт, приобретенный в войне против Украины, - представитель ГУР Юсов
17:17
Интервью
Украина не выиграет войну, если власть и армия не изменит мышление, – военный эксперт Грант
16:46
В Курской области РФ заявили, что один из поселков частично остался без света из-за якобы обстрелов
16:34
Обновлено
РФ ударила ракетой по терминалу "Новой почты" на окраине Харькова: 6 человек погибли, 17 ранены
16:29
Оккупанты атаковали 4 населенных пункта Донетчины: 2 погибших, 3 пострадавших
16:19
Эксклюзив
Китай вряд ли вернет обратно арендованные у России территории, - экономист Усс
16:08
экология
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину совершила 2500 экологических преступлений
16:07
OPINION
Лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская
Выборы, хоть и нелегитимные, во время войны, все-таки будут
15:53
морепродукты
В оккупированном Скадовске россияне незаконно создали отдел управления росрыбалки
15:53
ХАМАС заявил, что в Газе погибли более 4,5 тысяч палестинцев
15:49
Ориентировочное количество заложников, удерживаемых ХАМАСом, возросло до 212
15:24
Лавров в понедельник прибудет в Иран для встречи с министрами 5 стран
15:00
Эксклюзив
В Крыму активно развивается проукраинское движение сопротивления, - представитель ГУР Юсов
14:54
В седьмой раз за последние восемь дней Версальский дворец эвакуируют из-за угрозы взрыва
14:52
Президентку синагоги Детройта нашли убитой у своего дома с многочисленными ножевыми ранениями
14:23
Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковщины: пострадала женщина
14:21
Обновлено
Израиль заявил, что ликвидировал ночью заместителя командующего ракетными силами ХАМАС
14:09
"Нарушение суверенитета": корабли Филиппин и Китая столкнулись в Южнокитайском море
14:07
OPINION
Зеленский не уйдет после второго срока...
13:45
В Аргентине проходят выборы: президентом может стать сторонник Трампа
13:42
электроэнергиия
Великобритания учит украинских инженеров защищать критическую инфраструктуру от вражеских атак
13:27
Оккупанты намеренно убили 71-летнего гражданского рыбака в Никопольском районе
13:16
Обновлено
Возле Киева на блокпосте машина насмерть сбила военного: водителем оказался адвокат, - СМИ
13:07
Google должна выплатить руководителю одного из отделов $1 млн за гендерную предвзятость
12:58
Турция направила в Египет самолет с гуманитарной помощью и врачами для сектора Газы
12:52
Эксклюзив
Кремль ежемесячно мобилизует на войну 20 тысяч человек. Но они без патриотизма, мотивации и качественной подготовки, – представитель ГУР Юсов
12:36
Португалия повысила уровень террористической угрозы из-за событий в Израиле
12:22
ВСУ получили белье для женщин-военнослужащих
12:03
OPINION
ПЭПы: растягивать туфельку производитель модели не позволит
12:01
Украинский театр танца "Життя" представил видео "После грозы" к своему 37-му дню рождения
11:53
РФ производит дроны неустановленного типа с двигателями, которые были куплены на AliExpress, - Игнат
11:51
В ДПСУ рассказали, в каком пограничном регионе фиксируется больше всего вражеских ДРГ
11:32
Эксклюзив
В Авдеевке враг вынужден прекратить активные массовые контратаки, - генерал Маломуж
11:31
Обновлено
Ночью россияне обстреляли 4 области: погибли 6 человек, повреждены частные и админздания
11:22
Россияне вывели в Черное море 4 корабля, ракетоносители отсутствуют
11:06
Южная Корея и США провели недельные военные учения
10:48
"Кремль пренебрегает жизнью": посол США отреагировала на российский удар по терминалу "Новой почты"
10:46
"Мы приняли неправильное решение": спикер парламента Чехии об оккупации Крыма в 2014 году
10:44
РФ лишает российского гражданства жителей ОРЛО, отказавшихся участвовать в войне против Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV