Иранские СМИ сообщили, что у 16-летней девушки произошла смерть мозга после задержания полицией морали

Об этом пишет The Guardian .

По данным СМИ, до этого девушка находилась в коме.

"Исследования последнего состояния здоровья Армиты Джераванд показывают, что ее мозг скончался, несмотря на усилия медицинского персонала", - говорится в сообщении.

В свою очередь иранские власти опровергли заявления правозащитных групп о том, что 16-летняя девушка пострадала во время столкновения 1 октября с офицерами, придерживавшимися обязательного исламского дресс-кода в метро Тегерана.

СМИ отмечает, что ситуация с Джераванд может возобновить общенациональные протесты, ранее вызванные смертью 22-летней Махсы Амини во время задержания "полицией морали" в сентябре прошлого года за якобы неправильное ношение хиджаба.