Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Любая баллистическая ракета – это очень тяжелая цель для перехвата. Например, ракета Fateh-110 (иранская ракета класса "земля-земля", – ред.) является модернизацией ракет Zelzal-1 и Zelzal-2 (неуправляемая ракета иранского производства, – ред.) .) и фактической копией советской С-75 и Луна-М (тактические ракетные комплексы с неуправляемой баллистической ракетой, – ред.), поэтому ее нужно рассматривать как нечто среднее между советскими технологиями и китайскими. Потому что иранцы использовали в качестве образца CSS-8, являющийся китайским аналогом С-75, для придания ускорения своей ракетной программе", - пояснил военный эксперт.



Александр Коваленко подытожил, что иранская ракета Fateh-110 – это нечто среднее между вышеупомянутыми ракетами.



"А что касается Zolfaghar, то это очень интересная баллистическая ракета, потому что она появилась в 2017 году и сразу производители смогли увеличить расстояние уничтожения объекта с 300 км до 700 км, что является достаточно быстрым скачком. Не исключаю, что в этом участвовала и Россия, предоставив какие-то ракетные технологии, чтобы это удалось сделать Ирану, но Zolfaghar опаснее "Искандера", потому что имеет отделяемую от разгонного блока боевую часть, соответственно, это еще более сложная цель для перехвата комплексами ПВО", - заметил Коваленко.

29 октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность и скорость.

10 ноября воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили о создании первой иранской гиперзвуковой баллистической ракеты

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