Иранские хакеры сломали одну из федеральных сетей США и несколько месяцев манили криптовалюту
Спонсорованные иранским правительством хакеры установили программное обеспечение для майнинга криптовалют в одной из сетей Федеральной гражданской исполнительной власти
Об этом сообщает Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA).
Согласно отчету CISA, с середины июня по середину июля 2022 года CISA проводила реагирование на инциденты в организации Федеральной гражданской исполнительной власти (FCEB). Оказалось, что воспользовавшись уязвимостью хакерской сети установили на одном из серверов программное обеспечение для майнинга криптографии XMRig.
При этом в CISA указывают, что злоумышленники получили доступ к серверу еще в феврале 2022 г., воспользовавшись уязвимостью, о которой CISA предупреждали еще в 2021 году.
CISA и Федеральное бюро расследований (ФБР) считают, что сеть FCEB была скомпрометирована спонсируемыми правительством Ирана хакерами.
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