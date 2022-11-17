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Иранские хакеры сломали одну из федеральных сетей США и несколько месяцев манили криптовалюту

17 ноября, 2022 четверг
07:23
Технологии

Спонсорованные иранским правительством хакеры установили программное обеспечение для майнинга криптовалют в одной из сетей Федеральной гражданской исполнительной власти

Об этом сообщает Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA).

Согласно отчету CISA, с середины июня по середину июля 2022 года CISA проводила реагирование на инциденты в организации Федеральной гражданской исполнительной власти (FCEB). Оказалось, что воспользовавшись уязвимостью хакерской сети установили на одном из серверов программное обеспечение для майнинга криптографии XMRig.

При этом в CISA указывают, что злоумышленники получили доступ к серверу еще в феврале 2022 г., воспользовавшись уязвимостью, о которой CISA предупреждали еще в 2021 году.

CISA и Федеральное бюро расследований (ФБР) считают, что сеть FCEB была скомпрометирована спонсируемыми правительством Ирана хакерами.

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