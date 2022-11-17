Об этом сообщает Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA).

Согласно отчету CISA, с середины июня по середину июля 2022 года CISA проводила реагирование на инциденты в организации Федеральной гражданской исполнительной власти (FCEB). Оказалось, что воспользовавшись уязвимостью хакерской сети установили на одном из серверов программное обеспечение для майнинга криптографии XMRig.

При этом в CISA указывают, что злоумышленники получили доступ к серверу еще в феврале 2022 г., воспользовавшись уязвимостью, о которой CISA предупреждали еще в 2021 году.

CISA и Федеральное бюро расследований (ФБР) считают, что сеть FCEB была скомпрометирована спонсируемыми правительством Ирана хакерами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





