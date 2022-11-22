Иранские и украинские эксперты провели встречу на тему дронов, которые используют россияне

Об этом пишет IRNA, ссылаясь на слова постоянного представителя Исламской Республики Иран при ООН.

После заявлений об использовании РФ иранских дронов в войне в Украине Иран запросил совместную экспертную встречу с украинскими властями для расследования заявлений

"На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому поводу", - отметил он.

К слову, Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставку баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.

В ВСУ прокомментировали договоренности о производстве иранских дронов на территории РФ и возможности передачи ракет