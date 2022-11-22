Иранские и украинские эксперты провели встречу на тему дронов, которые используют россияне
Иран после информации о поставках Тегераном Москве военных беспилотников, заявил о якобы проведении экспертной встречи с украинскими специалистами для расследования этого вопроса
Об этом пишет IRNA, ссылаясь на слова постоянного представителя Исламской Республики Иран при ООН.
После заявлений об использовании РФ иранских дронов в войне в Украине Иран запросил совместную экспертную встречу с украинскими властями для расследования заявлений
"На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому поводу", - отметил он.
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