Иранские фанаты взяли флаг Украины на матч с российским "Зенитом"

Видео опубликовало издание Iran International English.

Контрольный матч между российским "Зенитом" и иранским "Сепаханом" прошел в Иране и закончился победой хозяев со счетом 2:0.

Иранские фанаты решили поддержать Украину и взяли на матч наш флаг.

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