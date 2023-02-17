Иранские фанаты взяли флаг Украины на матч с российским "Зенитом"
Болельщики иранского "Сепахана" похвастались украинским флагом во время матча с российским "Зенитом"
Видео опубликовало издание Iran International English.
Контрольный матч между российским "Зенитом" и иранским "Сепаханом" прошел в Иране и закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Иранские фанаты решили поддержать Украину и взяли на матч наш флаг.
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