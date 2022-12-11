Иранские дроны уязвимы к холоду, - Гуменюк
Дроны иранского производства могут обледенеть в холодных температурных условиях, этим объясняется пауза в их использовании россиянами по территории Украины
Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире FREEДОМ.
Наталья Гуменюк отметила, что пауза в использовании россиянами иранских дронов объясняется их условиями испытания: холодный климат влияет на полетность техники.
- Напомним, 10 декабря сообщалось , что подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 "шахедов", атаковавших Херсонщину, Николаевщину и Одесщину.
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