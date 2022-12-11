Иранские дроны уязвимы к холоду, - Гуменюк

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире FREEДОМ.

Наталья Гуменюк отметила, что пауза в использовании россиянами иранских дронов объясняется их условиями испытания: холодный климат влияет на полетность техники.

"Испытания этих дронов проходили в несколько иных климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе их больше всего волновала аэродинамика, вероятность оледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", - заявила руководитель прессцентра Сил охраны и обороны ОК "Юг".

Напомним, 10 декабря сообщалось , что подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 "шахедов", атаковавших Херсонщину, Николаевщину и Одесщину.