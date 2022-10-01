Об этом рассказала заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер, передает CNN .

"Мы уже видели некоторые доказательства того, что беспилотники, связанные с поставками из Ирана, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине", - отметила она.

По словам Саши Бейкера, иранские беспилотники не стали для России существенным технологическим прорывом.

"Я думаю, идея о том, что они (дроны, - ред.) представляют собой определенный технологический прорыв, честно говоря, не имеет подтверждения в данных", - подчеркнула замминистра.

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