Иранские дроны не стали технологическим прорывом РФ в войне против Украины, - Пентагон
Иранские беспилотники, переданные России, потерпели многочисленные неудачи в войне против Украины и не стали технологическим прорывом РФ
Об этом рассказала заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер, передает CNN .
"Мы уже видели некоторые доказательства того, что беспилотники, связанные с поставками из Ирана, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине", - отметила она.
По словам Саши Бейкера, иранские беспилотники не стали для России существенным технологическим прорывом.
"Я думаю, идея о том, что они (дроны, - ред.) представляют собой определенный технологический прорыв, честно говоря, не имеет подтверждения в данных", - подчеркнула замминистра.
- В конце августа Иран отправил России первую партию ударных беспилотников. После этого США ввели санкции против Ирана.
- 13 сентября стало известно, что украинские воины впервые сбили ударный беспилотник.
- Позже, 22 сентября, ВСУ сбили на Николаевщине сразу четыре иранских беспилотника .
- 23 сентября россияне атаковали беспилотниками Одессу , в результате чего погиб мирный житель. В этот же день Украина выгнала посла Ирана из-за использования российской армией иранских дронов-камикадзе.
- 24 сентября советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал передачу России иранских беспилотников, назвав ее поддержкой убийства украинцев.
- В Иране заявили, что сожалеют о решении Украины о снижении уровня связей из-за сообщений о поставках иранских беспилотников в Россию.
- С 26 по 29 сентября Россия атаковала Украину 29 иранскими дронами-камикадзе Shahed, 10 из которых украинские военные уничтожили.
- 29 сентября спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что атаки иранских дронов утихли , но Россия закупила много таких беспилотников.
- 29 сентября ПВО ВСУ сбило 5 иранских дронов-камикадзе.
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