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OPINION

Иранские дроны и ботинок Хрущова

Игорь Гулик
20 октября, 2022 четверг
20:04
Мнение

Агрессор позволяет себе плевать на Объединенные Нации и еще угрожает им "пересмотреть" сотрудничество с генсеком, называя его решение "нелегитимным"

Дело неслыханное: Россия взялась шантажировать ООН "пересмотром отношений" после того, как генсек Антониу Гутерреш решил направить в Украину миссию для изучения фактов применения против ее мирного населения иранских дронов-камикадзе. Эти БПЛА с печально известным названием "шахеды" Москва десятками посылает в Украину, вопреки резолюции ООН.

Еще раз: агрессор позволяет себе плевать на Объединенные Нации и еще и угрожает им "пересмотреть" сотрудничество с генсеком, называя его решение "нелегитимным". Заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский говорит, что у РФ "не будет иного выхода".

Думаю, выход будет. О нем уже длительное время во весь голос с трибуны ООН говорит представитель Украины в этой организации Сергей Кислица. К слову, оправдан исторически и легитимный выход. Россию просто выдворят из Организации Объединенных Наций как самозванца, получившего мандат мошенническим и недостойным путем.

"У России нет права вето (в Совбезе ООН.Авт.). Россия использует право вето, принадлежащее СССР. Поэтому так же мы не можем говорить и об исключении России из Совбеза. Потому что она не принадлежит к кругу членов. Что бы мне не говорили каждый день мои коллеги в Нью-Йорке, послы других стран", — заявлял когда-то Кислица.

На этот раз он отреагировал на слова Дмитрия Полянского не менее жестко: "Действительно дебильная логика от одного из самых отвратительных людей, которых когда-либо видела ООН: Россия переоценит сотрудничество с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, если он отправит экспертов в Украину для проверки беспилотников, которые, очевидно, были изготовлены в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН для убийства мирных жителей.

Я всегда задаю себе вопрос: откуда у Путина, его камарильи такое ощущение безнаказанности и права на произвол – где бы ни говорилось: в собственной стране, на территории вчерашних колоний, в международных организациях высочайшего толка? Можно говорить о коррупции, так называемой "шредеризации", можно — о деньгах (уставные взносы, которые для большой страны соответственно высоки), в конце концов, не исключаем инкорпорированность в бюрократические структуры этих институций вездесущих агентов ФСБ.

Но, думаю, это не исчерпывает перечня мотивов превосходства и вседозволенности Москвы. Россияне не хотят и не умеют вести себя иначе. А, поняв, что мир применяет к ним те же правила, скажем так, дипломатического этикета, как и к другим полноправным членам сообщества, дикари поступают по-дикарски, насмехаясь над деликатностью и цивилизованностью своих визави. Что касается незаконности пребывания послов РФ в Совбезе, то в Кремле до сих пор надеются на то, что в ООН таки не решатся признать ошибку юристов 1991 года, после которой случился этот продолжающийся до сих пор маразм.

Но, думаю, даже в ООН ощущают какими угрозами беременный союз агрессивной России с не менее "безверхым" Ираном. И та и другая, к несчастью, являются ядерными странами (пусть не успокаивает вас псевдоконтроль над Тегеранской ядерной программой, которой иранцы крутят, как цыган солнцем). Поэтому в вопросе поставки Москве дронов-камикадзе, то есть откровенного пренебрежения резолюцией ООН, международное сообщество и сам Антониу Гутерреш должны быть неуступчивыми.

"Нельзя надеяться на мир, пока безумные диктатуры существуют рядом с вами", — заявил Сергей Кислица, признавшись, что война унесла и одного из членов его семьи.

Поэтому или ООН восстановит свой статус авторитетного института, в котором мир будет искать пути избежания конфликтов, а виновные в разжигании войн и пренебрежении человеческими правами выбросят за дверь, или же повторит печальную судьбу Лиги Наций, станет еще одним доказательством того, что человечество не способно найти точки соприкосновения в преодолении национальных эгоизмов. На самом деле – способно. Беда лишь в том, что каждая трезвая идея, только обретя организационные формы, обрастает бюрократией со всеми присущими ей недостатками.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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