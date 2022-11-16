Об этом он рассказал в интервью " Главкому ".

По словам Кабири, завод был открыт примерно год назад, и, скорее всего, он до сих пор работает. Кабири отметил, что информация о существовании завода является официальной и открытой.

"Год назад, или даже меньше, высокопоставленный военный чиновник Ирана, по фамилии Бакери, посетил Таджикистан. Вместе с министром обороны Шерали Мирзо перерезали ленту, тем самым ознаменовав открытие завода, специализирующегося на сборе беспилотников. То есть, это уже факт, который есть в открытых источниках. А вот о том, работает ли этот завод сейчас, я не знаю ничего. Однако, если уже завод построили, ленту перерезали, следовательно, он должен работать. Иначе одна из сторон должна сообщить официально, что завод не был запущен. Чтобы ни у кого не было сомнений", – сказал он.

Оппозиционер отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон опасается санкций за поддержку российской агрессии против Украины, поэтому может скрывать пропутинскую позицию. По его словам, причина этого – финансовая зависимость Таджикистана от международных грантов.

"Он боится каких-либо санкций, потому что политическая система страны построена и живет за счет международных грантов и денег наших мигрантов. Наша страна занимает первое место в мире среди государств, зависимых в бюджетном смысле от мигрантских денег", - заявляет Кабири.

Он также считает, что президент страны продолжает сотрудничать с диктатором РФ. Кабири отметил, что даже тогда, когда в России началась мобилизация, таджикские власти прямо не запретили гражданам участвовать в боевых действиях на стороне РФ, в отличие от других стран региона.

Ранее стало известно , что Россия перевезла в Иран 140 миллионов евро наличными и, вероятно, захваченные в Украине образцы британского и американского оружия в обмен на беспилотники.

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