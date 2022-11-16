Иранские дроны-камикадзе "Шахед" могут собирать в Таджикистане, - таджикский оппозиционер
Лидер таджикской оппозиции в изгнании Мухиддин Кабири заявил, что в Таджикистане есть завод по сбору иранских дронов-камикадзе, где их могут производить для РФ
Об этом он рассказал в интервью " Главкому ".
По словам Кабири, завод был открыт примерно год назад, и, скорее всего, он до сих пор работает. Кабири отметил, что информация о существовании завода является официальной и открытой.
"Год назад, или даже меньше, высокопоставленный военный чиновник Ирана, по фамилии Бакери, посетил Таджикистан. Вместе с министром обороны Шерали Мирзо перерезали ленту, тем самым ознаменовав открытие завода, специализирующегося на сборе беспилотников. То есть, это уже факт, который есть в открытых источниках. А вот о том, работает ли этот завод сейчас, я не знаю ничего. Однако, если уже завод построили, ленту перерезали, следовательно, он должен работать. Иначе одна из сторон должна сообщить официально, что завод не был запущен. Чтобы ни у кого не было сомнений", – сказал он.
Оппозиционер отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон опасается санкций за поддержку российской агрессии против Украины, поэтому может скрывать пропутинскую позицию. По его словам, причина этого – финансовая зависимость Таджикистана от международных грантов.
"Он боится каких-либо санкций, потому что политическая система страны построена и живет за счет международных грантов и денег наших мигрантов. Наша страна занимает первое место в мире среди государств, зависимых в бюджетном смысле от мигрантских денег", - заявляет Кабири.
Он также считает, что президент страны продолжает сотрудничать с диктатором РФ. Кабири отметил, что даже тогда, когда в России началась мобилизация, таджикские власти прямо не запретили гражданам участвовать в боевых действиях на стороне РФ, в отличие от других стран региона.
- Ранее стало известно , что Россия перевезла в Иран 140 миллионов евро наличными и, вероятно, захваченные в Украине образцы британского и американского оружия в обмен на беспилотники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное