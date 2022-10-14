Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В течение ночи воздушные шпионы зафиксированы в Баштанском районе на Николаевщине и в Бериславском и Херсонском районах Херсонщины. Ночью враг атаковал Одесчину и Николаевщину ударными Shahed-136. 6 беспилотников-самоубийц уничтожены нашими воинами-зенитчиками. Один дрон попал по портовой инфрастуктуре в Николаевском районе. Погибших и пострадавших нет", - пишут в "Юге".

Российская пара вертолетов Ка-52 "Аллигатор" также нанесла авиаудар по позициям ВСУ в Николаевском районе. Обошлось без потерь.

"В течение ночи оккупанты не прекращали террор мирных громад Никопольщины. Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады попали под плотный огонь тяжелой артиллерии 152 калибра и реактивных систем залпового огня "Град". Повреждены несколько частных домов, газопровод и электросети. в ОК.

Силы ПВО сбили в Никопольском районе 4 дрона-камикадзе россиян.

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