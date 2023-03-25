Иранские дроны атаковали базу США в Сирии, есть жертвы – Пентагон нанес ответный удар
Поддерживаемые Ираном боевики обстреляли базу США в Сирии, погиб один американский военнослужащий, Вашингтон ответил ударом по иранским наемникам
Об этом сообщает Reuters.
Представитель Пентагона уточнил в комментарии журналистам, что в одну из баз на востоке Сирии попало еще около восьми ракет, ведется работа по оценке жертв и ущерба.
Business Insider, в свою очередь, пишет , что во время атаки на территории базы США не сработала должным образом система ПВО Avenger. Неизвестно, знали ли боевики об этом.
Предполагается, что террористы для атаки использовали иранский дрон-камикадзе с баражирующим боеприпасом на малой высоте.
Отдельно сообщается, что это редкий случай, когда в результате атак группировок, связанных с Ираном, есть жертвы со стороны США.
Позже Пентагон опубликовал заявление об акте возмездия. По словам министра обороны США Ллойда Остина, ответные удары были нанесены по указанию Байдена и нацелены на объекты, используемые группами, связанными с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР). "Воздушные удары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам", - говорится в заявлении Остина.
Американцы совершили "налет" на проиранских боевиков с помощью боевых самолетов, боевых вертолетов AH-64 Apache и артиллерии.
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