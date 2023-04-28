Об этом говорится в материале CNN.

Conflict Armament Research (CAR), британская организация, занимающаяся исследованием компонентов оружия, установила, что беспилотники Shahed-136, проданные Ираном России, оснащены двигателем, основанным на немецкой технологии – технологии, которую Иран незаконно приобрел почти 20 лет назад.

"Западные чиновники также озабочены тем, что Россия может передать иранцам оружие и технику западного производства, найденную на поле боя в Украине. Пока нет убедительных доказательств того, что это произошло", - добавили журналисты.