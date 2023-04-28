Иранские БПЛА, которыми Россия атакует Украину, работают на основе украденных западных технологий, - CNN
Новое исследование показало, что иранские беспилотники, которыми российская армия атакует Украину, оснащены двигателем, основанным на немецкой технологии
Об этом говорится в материале CNN.
Conflict Armament Research (CAR), британская организация, занимающаяся исследованием компонентов оружия, установила, что беспилотники Shahed-136, проданные Ираном России, оснащены двигателем, основанным на немецкой технологии – технологии, которую Иран незаконно приобрел почти 20 лет назад.
"Западные чиновники также озабочены тем, что Россия может передать иранцам оружие и технику западного производства, найденную на поле боя в Украине. Пока нет убедительных доказательств того, что это произошло", - добавили журналисты.
- Напомним, The Wall Street Journal ранее писал , что Иран помогает России вести агрессивную войну в Украине и доставляет боеприпасы водным путем - через Каспийское море в Астрахани.
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