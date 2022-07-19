Иранские беспилотники для России не изменят ситуацию на поле боя в Украине, - Згурец
Особой угрозы от возможной передачи России беспилотников из Ирана для Украины нет
Об этом в эфире Эспрессо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.
"Сегодня в России исчерпывается потенциал участвовавших в боях беспилотников. Наиболее распространен беспилотник "Орлан-10", которых было выпущено около 11 тыс. экземпляров - их количество существенно уменьшилось после того, как мы начали их сбивать заграничными ПЗРК и сейчас существенный нехватка этих БПЛА, чтобы руководить российской артиллерией", - отметил он.
По мнению Згурца, это положительный сигнал.
"Вместо этого Россия пыталась компенсировать свои Орланы вариантами закупки у Китая - этого не удалось, потому что Китай не хочет влезать в эти разборки. Разрекламированная оборонная промышленность РФ со всем спектром своих беспилотников не способна обеспечить их изготовление, учитывая нехватку комплектующих западного производства и ограничение в доступе к зарубежным технологическим решениям", - добавил аналитик.
Згурец считает обращение России к Ирану вполне логичным.
"Но количество беспилотников, которые Иран может передать РФ, не является значительным по количеству. Они не изменят ситуацию на поле боя. Я не вижу особой угрозы для Украины из-за появления у россиян иранских БПЛА", - подытожил он.
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