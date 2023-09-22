Иранские активисты в ЕС заявляют об угрозах и преследованиях со стороны Тегерана
Активисты заявляют, что иранские агенты следят за ними, преследуют своих граждан в ЕС и угрожают им убийством
Об этом сообщает The Guardian.
Пятнадцать иранских активистов во Франции, Германии и Испании заявили, что за кампанией репрессий стоит иранский режим, который организовал общеевропейскую кампанию преследований, слежки, планов похищений и угроз смертью против политических активистов оппозиционеров.
Иранские активисты, ставшие жертвами репрессий в Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии и Швеции, говорят, что в большинстве случаев западная полиция предупреждала их о действиях иранского режима, а именно хакерстве, кибератаках и преследованиях в Интернете, угрозах смертью и т.д.
В прошлом году у двух активистов в разных странах порезали автомобильные шины, а затем подозрительные мужчины следили за ними по дороге домой. Активисты говорят, что это были иранские агенты.
Иранские активисты за границей также сообщали о преследованиях и угрозах от иранских агентов за призывы к смене режима, участницам женского движения, ЛГБТК+ активистам, а также про угрозы детям, родственникам или друзьям активистов, выступающих против иранского режима.
Алиреза Ахонди, шведский депутат иранского происхождения, также начал получать угрозы убийства по телефону. Полиция предупредила его о реальной угрозе его жизни и посоветовала носить бронежилет.
Во Франции полиция выдала предупреждения относительно поездок женщинам, организующим протесты против режима Ирана, предупреждая о риске, что Иран может их выкрасть, и предупредила, чтобы они не ездили в Турцию или ОАЭ.
Иран отрицает причастность к этим репрессиям.
- В прошлом году 500 активистов протестовали в годовщину смерти Махсы Амини, которая умерла под стражей в Иране. Ее арестовали за якобы неправильное ношение хиджаба, убила иранская полиция. Около 20 тыс. были задержаны, более 100 человек были приговорены к смертной казни или обвинены в уголовных преступлениях. казнено 7 человек.
- Канада 16 сентября ввела новый пакет санкций против высокопоставленных иранцев, ответственных за массовые нарушения прав человека.
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