Иранские активисты в ЕС заявляют об угрозах и преследованиях со стороны Тегерана

Об этом сообщает The Guardian.

Пятнадцать иранских активистов во Франции, Германии и Испании заявили, что за кампанией репрессий стоит иранский режим, который организовал общеевропейскую кампанию преследований, слежки, планов похищений и угроз смертью против политических активистов оппозиционеров.

Иранские активисты, ставшие жертвами репрессий в Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии и Швеции, говорят, что в большинстве случаев западная полиция предупреждала их о действиях иранского режима, а именно хакерстве, кибератаках и преследованиях в Интернете, угрозах смертью и т.д.

В прошлом году у двух активистов в разных странах порезали автомобильные шины, а затем подозрительные мужчины следили за ними по дороге домой. Активисты говорят, что это были иранские агенты.

Иранские активисты за границей также сообщали о преследованиях и угрозах от иранских агентов за призывы к смене режима, участницам женского движения, ЛГБТК+ активистам, а также про угрозы детям, родственникам или друзьям активистов, выступающих против иранского режима.

Алиреза Ахонди, шведский депутат иранского происхождения, также начал получать угрозы убийства по телефону. Полиция предупредила его о реальной угрозе его жизни и посоветовала носить бронежилет.

Во Франции полиция выдала предупреждения относительно поездок женщинам, организующим протесты против режима Ирана, предупреждая о риске, что Иран может их выкрасть, и предупредила, чтобы они не ездили в Турцию или ОАЭ.

Иран отрицает причастность к этим репрессиям.