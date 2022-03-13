Иранская революционная гвардия взяла на себя ответственность за нападение на Эрбиль, - государственные СМИ Ирана
Иранская революционная гвардия взяла на себя ответственность за ракетные удары по израильским "стратегическим центрам" в городе Эрбиль
Об этом сообщает Reuters.
По сообщениям иранских государственных СМИ, Иранская революционная гвардия обнародовала в воскресенье заявление об ответственности за ракетные удары по израильским стратегическим центрам в северной курдской региональной столице Ирака Эрбили.
"Любое повторение нападений Израиля будет встречаться строгим, решительным и разрушительным ответом", - говорится в заявлении.
- Напомним, что в Ираке рядом с посольством США произошел ракетный обстрел .
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