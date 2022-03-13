Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Мир Иранская революционная гвардия взяла на себя ответственность за нападение на Эрбиль, - государственные СМИ Ирана

Иранская революционная гвардия взяла на себя ответственность за нападение на Эрбиль, - государственные СМИ Ирана

13 мартa, 2022 воскресенье
14:00
Мир

Иранская революционная гвардия взяла на себя ответственность за ракетные удары по израильским "стратегическим центрам" в городе Эрбиль

Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям иранских государственных СМИ, Иранская революционная гвардия обнародовала в воскресенье заявление об ответственности за ракетные удары по израильским стратегическим центрам в северной курдской региональной столице Ирака Эрбили.

"Любое повторение нападений Израиля будет встречаться строгим, решительным и разрушительным ответом", - говорится в заявлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Ирак
Иран
обстрелы
Читайте также:
Сергей Рябков
12 мартa, 2022 суббота
МИД России пригрозил ударами по конвоям с иностранным оружием в Украине
Херсон
13 мартa, 2022 воскресенье
В Херсоне раздаются взрывы
12 мартa, 2022 суббота
В Беларуси заявили, что отправляют в границу Украины 5 батальонно-тактических групп
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 31.07
  • EUR
    Покупка 32.25
    Продажа 34.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
13 мартa
14:36
Россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами, - Подоляк
14:36
Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дия"
14:23
ФСБ
Вражеские спецслужбы планируют теракты в России, чтобы подставить этнических украинцев
14:21
газ
В Чернигове в ряде домов появились вода и газ
14:17
"Защитим честь нашего падишаха". Команда Кадырова набирает на войну с Украиной неподготовленных 20-летних юношей, - СМИ
14:16
"Лед тронулся": посол ЕС о процессе присоединения Украины к блоку
14:13
"Сегодня ключевое задание - Мариуполь": Зеленский о доставке гуманитарного груза
13:53
Германия планирует увеличить добычу нефти и газа в Северном море
13:42
РФ для переброски в Украину стягивает военных из Армении, Сирии и Сербии, – Генштаб
13:29
В Британии считают, что ракетный удар россиян по Яворивскому полигону является "значительной эскалацией"
13:25
В Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник
13:21
Противник определился с основным направлением, это зона ООС, – Арестович
13:17
"Азовцы" в Мариуполе уничтожили вражескую технику и взяли пленных
13:14
Герой России полковник авиации Штерн – летчикам Путина: "Прекращайте бомбардировки и обстрелы"
13:10
На мировом рынке резко возрос спрос на золото в результате вторжения РФ в Украину
13:04
В Черниговской области ликвидированы танки РФ, которые шли на Киев
12:54
Правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий
12:48
"Страшно не то, что убивают, а то, что кидают на деньги": СБУ перехватила разговор оккупанта с его близкими
12:45
Хосеп Боррель
Бесполетная зона над Украиной приведет к третьей мировой войне, - Боррель
12:35
Киев подготовился к возможным действиям в случае блокады, – КГГА
12:33
В Харькове обстреляли троллейбусную остановку - один гражданский погиб, трое ранены
12:29
30-летний киевлянин с паспортом жены притворился женщиной, чтобы выехать из Украины
12:25
Алексей Навальный
Навальный назвал Путина "сумасшедшим маньяком" и просит россиян выходить на площади
12:10
Британское правительство будет платить более $450 в месяц людям, принимающим беженцев из Украины
12:09
Буда Воробьи, Старые Воробьи и Морозовцы – села Житомирской области попали под авиаудары российских оккупантов
12:06
Правительство внедряет план поддержки посевной кампании – Шмыгаль
11:44
В Николаеве из-за бомбардировок погибли 9 человек
11:44
На границе очередей практически нет, - Государственная пограничная служба
11:44
"Российско-советская традиция": посол ЕС о попытках РФ создать "ХНР" в Херсоне
11:42
70% города Ирпеня находится под контролем Украины, за 30% продолжаются бои
11:23
Украина завоевала 29 медалей на Паралимпиаде-2022 и заняла второе место в зачете
11:19
Собор РПЦ в Амстердаме осудил нападение на Украину и вышел из подчинения Москве
11:17
Оккупанты обстреляли Попасную белым фосфором - запрещенным Женевскими конвенциями оружием
10:59
флаг России
Лидеры скандинавских и балтийских стран встретятся в Британии для обсуждения дальнейшей изоляции РФ
10:53
Очередной удар по Франковскому аэропорту почти разрушил его инфраструктуру, – мэр
10:45
В Харьковской области оккупанты обстреляли психоневрологический интернат и установку комплексной подготовки газа
10:37
В Буче десятки гражданских хоронят в братской могиле у церкви. Есть неопознанные
10:28
Украина призывает Европу ужесточить транспортные санкции против России
10:19
Петр Порошенко: работаем с союзниками над переходом от поставок конкретных видов оружия в полноценную программу Ленд-лиза
10:15
Эксклюзив
В окружении Путина все меньше сторонников продолжения войны, – директор Центра исследований общества
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV