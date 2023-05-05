Об этом сообщает Avianews.

"Аэрофлот" впервые отправил самолет в Тегеран, чтобы иранские техники выполнили на нем тяжелое техническое обслуживание.

Этому поспособствовали западные санкции, которые Евросоюз и США наложили на российскую авиацию из-за вторжения РФ в Украину. Как результат "Аэрофлот" упустил возможность официально получать запчасти для самолетов западного производства Airbus и Boeing и обслуживать их в официальных сервис-центрах.

Поскольку Иран находится под санкциями десятки лет, местные авиаторы наладили каналы поставки неофициальных запчастей и научились обслуживать самолеты своими силами.

В начале апреля российское РБК сообщало, что A330-300 "Аэрофлота" пройдет в Иране обслуживание стоек шасси. Сначала работы авиакомпания планировала заказать у гонконгской компании HAECO, но западные санкции сделали невозможным выполнение этого техобслуживания.