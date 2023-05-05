Иранская авиакомпания показала, как обслуживает подсанкционный российский самолет
Иранская авиакомпания Mahan Air показала, как обслуживает самолет Airbus A330-300 с регистрацией RA-73700 крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот"
Об этом сообщает Avianews.
"Аэрофлот" впервые отправил самолет в Тегеран, чтобы иранские техники выполнили на нем тяжелое техническое обслуживание.
Этому поспособствовали западные санкции, которые Евросоюз и США наложили на российскую авиацию из-за вторжения РФ в Украину. Как результат "Аэрофлот" упустил возможность официально получать запчасти для самолетов западного производства Airbus и Boeing и обслуживать их в официальных сервис-центрах.
Поскольку Иран находится под санкциями десятки лет, местные авиаторы наладили каналы поставки неофициальных запчастей и научились обслуживать самолеты своими силами.
В начале апреля российское РБК сообщало, что A330-300 "Аэрофлота" пройдет в Иране обслуживание стоек шасси. Сначала работы авиакомпания планировала заказать у гонконгской компании HAECO, но западные санкции сделали невозможным выполнение этого техобслуживания.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
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