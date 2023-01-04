Об этом сообщает Голос Америки .

Иранское телевидение проинформировало, что беспилотник "Абабиль-5" пролетел 400 км и успешно поразил цель. Испытание новых БПЛА прошло в прибрежной зоне Оманского залива и вблизи стратегического Ормузского пролива.

"Абабиль-5" был впервые применен во время военных учений. В них также приняли участие спецназовцы, десантники, истребители, вертолеты, военно-транспортные самолеты и подводные лодки.

Иранские военные также проведут ракетные стрельбы и отработают работу систем ПВО.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США вели переговоры с Израилем о возможностях прекращения утечки оружия из Ирана, в том числе поставок дронов-камикадзе в Россию.

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