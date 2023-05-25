Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ пишет Reuters .

Стоит отметить, что у Ирана одна из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке.

Несмотря на сопротивление Соединенных Штатов и европейских стран, Тегеран заявил, что и дальше будет развивать свою "оборонную" ракетную программу.

"Наше сообщение врагам Ирана состоит в том, что мы будем защищать страну и ее достижения. Наше сообщение нашим друзьям состоит в том, что мы хотим помочь региональной стабильности", - сказал министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани.

Государственное телевидение транслировало, по его словам, кадры модернизированной версии иранской баллистической ракеты "Хорамшахр-4" с радиусом действия 2000 км, которая может нести боеголовку весом 1500 кг.