Иран заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты с радиусом 2 тыс. км
Иран заявил, что успешно опробовал новую баллистическую ракету с радиусом действия 2000 км. Тегеран утверждает, что его оружие способно достичь Израиля и баз США в регионе
Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ пишет Reuters .
Стоит отметить, что у Ирана одна из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке.
Несмотря на сопротивление Соединенных Штатов и европейских стран, Тегеран заявил, что и дальше будет развивать свою "оборонную" ракетную программу.
"Наше сообщение врагам Ирана состоит в том, что мы будем защищать страну и ее достижения. Наше сообщение нашим друзьям состоит в том, что мы хотим помочь региональной стабильности", - сказал министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани.
Государственное телевидение транслировало, по его словам, кадры модернизированной версии иранской баллистической ракеты "Хорамшахр-4" с радиусом действия 2000 км, которая может нести боеголовку весом 1500 кг.
- 24 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к иранскому народу с просьбой не быть соучастниками российского террора.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное