Иран заявил о запуске ракеты с тремя спутниками для "исследовательской миссии"
В четверг, 30 декабря, Иран успешно запустил ракету с тремя спутниками с целью "космических исследований"
Об этом сообщает местное агентство Tasnim News Agency .
Иран успешно запустил в космос ракету Simorgh с тремя спутниками. Представитель министерства обороны страны Ахмад Хоссейни заявил, что запуск являлся "миссией космических исследований".
"Впервые три устройства были запущены одновременно на расстояние 470 километров со скоростью 7350 метров в секунду", - отметил он.
Запуск состоялся на фоне сложных переговоров в Вене между Тегераном и мировыми государствами по соглашению 2015, которое подписали США, ЕС, Китай и Россия. Тогда Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление санкций.
Однако в 2018 году экспрезидент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и снова ввел жесткие санкции на Иран. В настоящее время правительство Байдена стремится вернуться к предварительным договоренностям, но усилия пока безрезультатны.
- В сентябре Иран согласился возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и предоставить инспекторам доступ к камерам на своих ядерных объектах.
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