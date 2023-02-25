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Иран заявил о создании крылатой ракеты большой дальности

25 февраля, 2023 суббота
11:30
Мир

В пятницу, 24 февраля, в Иране заявили, что разработали крылатую ракету с радиусом действия 1650 км (1025 миль)

Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, цитирует Reuters .

"Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", - сказал Хаджизаде государственному телевидению, которое продемонстрировало первые кадры с ракетой "Павех".

Reuters отмечает, что Иран расширил свою ракетную программу вопреки обеспокоенности со стороны США и европейских стран. Тегеран утверждает, что программа сугубо оборонная и имеет характер сдерживания.

  • 20 февраля стало известно, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Иране обогащенный до 84% уран, очень близкий к уровню ядерного заряда. Впоследствии МАГАТЭ и Иран начали обсуждение результатов недавней верификационной деятельности Агентства.
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Иран
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Автор
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