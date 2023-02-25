Иран заявил о создании крылатой ракеты большой дальности
В пятницу, 24 февраля, в Иране заявили, что разработали крылатую ракету с радиусом действия 1650 км (1025 миль)
Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, цитирует Reuters .
"Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", - сказал Хаджизаде государственному телевидению, которое продемонстрировало первые кадры с ракетой "Павех".
Reuters отмечает, что Иран расширил свою ракетную программу вопреки обеспокоенности со стороны США и европейских стран. Тегеран утверждает, что программа сугубо оборонная и имеет характер сдерживания.
- 20 февраля стало известно, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Иране обогащенный до 84% уран, очень близкий к уровню ядерного заряда. Впоследствии МАГАТЭ и Иран начали обсуждение результатов недавней верификационной деятельности Агентства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное