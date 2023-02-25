Иран заявил о создании крылатой ракеты большой дальности

Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, цитирует Reuters .

"Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", - сказал Хаджизаде государственному телевидению, которое продемонстрировало первые кадры с ракетой "Павех".

Reuters отмечает, что Иран расширил свою ракетную программу вопреки обеспокоенности со стороны США и европейских стран. Тегеран утверждает, что программа сугубо оборонная и имеет характер сдерживания.