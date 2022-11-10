Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили о создании первой иранской гиперзвуковой баллистической ракеты
Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на государственное информационное агентство Исламской республики.
Отмечается, что Иран изготовил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету. По словам командующего КСИР (Корпус стражей Исламской революции) Амир-Али Гаджизаде, иранские ракеты якобы способны обходить новейшие системы противовоздушной обороны.
По его словам, максимальная скорость гиперзвуковой ракеты составляет 5 махов (около 6 тысяч километров в час).
Заявление командующего КСИР было сделано на фоне недавно появившейся информации о передаче Ираном баллистических ракет малой дальности российской армии.
- 7 ноября заместитель руководителя ГУР МО Украины Юрий Игнат заявил, что украинским властям известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии. Скибицкий сообщил изданию "The Economist", что в октябре россияне запустили 25 "искандеров", однако Украина смогла перехватить всего три. Так же беззащитна Украина и перед гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые Россия установила на некоторых своих боевых самолетах.
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