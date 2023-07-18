Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины
Иран поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за завершение войны путем политического урегулирования
Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.
"По Украине, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть приоритетом всех стран на основе международного права. И, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога", - сказал дипломат.
Что известно о позиции Ирана в войне РФ против Украины
С самого начала полномасштабного вторжения Иран помогал России, в частности, поставкам ударных дронов Shahed.
В мае издание CNN отмечало, что Иран снабжает России Каспийским морем все больше боеприпасов , а Запад не может этому помешать.
5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.
9 июня в Белом доме заявили, что Иран планирует построить в РФ завод беспилотников , производство может начаться в 2024 году.
В конце июня эксперт по морской тематике Андрей Клименко заявил о наращивании Россией перевозок из Ирана Каспийским морем.
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