Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"По Украине, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть приоритетом всех стран на основе международного права. И, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога", - сказал дипломат.

Что известно о позиции Ирана в войне РФ против Украины

С самого начала полномасштабного вторжения Иран помогал России, в частности, поставкам ударных дронов Shahed.

В мае издание CNN отмечало, что Иран снабжает России Каспийским морем все больше боеприпасов , а Запад не может этому помешать.

5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.

9 июня в Белом доме заявили, что Иран планирует построить в РФ завод беспилотников , производство может начаться в 2024 году.

В конце июня эксперт по морской тематике Андрей Клименко заявил о наращивании Россией перевозок из Ирана Каспийским морем.