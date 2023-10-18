Иран заявил, что с страны сняли эмбарго ООН на продажу ракет
В среду, 18 октября, Иран заявил, что ограничения на продажу ракет, наложенные эмбарго ООН, были сняты
Об этом представитель Ирана по ядерным вопросам и заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани написал в Х.
"Начиная с 18 октября 2023 года, согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2231, все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами и их передачу в/из Исламскую Республику, Иран прекращаются; на Иран больше не распространяются никакие ограничения в контексте Совбеза", - пишет он.
Справочно. Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 была принята 20 июля 2015 года. Эмбарго налагало ограничения на продажу и покупку Ираном ракет, а также содержало ряд санкций в ответ на ядерную программу Ирана. 18 октября 2023 года срок действия Резолюции истек.
- Спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником ХАМАС в войне боевиков и Израиля, однако фактов прямой причастности к атакам террористов пока нет.
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