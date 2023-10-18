Иран заявил, что с страны сняли эмбарго ООН на продажу ракет

Об этом представитель Ирана по ядерным вопросам и заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани написал в Х.

"Начиная с 18 октября 2023 года, согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2231, все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами и их передачу в/из Исламскую Республику, Иран прекращаются; на Иран больше не распространяются никакие ограничения в контексте Совбеза", - пишет он.

Справочно. Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 была принята 20 июля 2015 года. Эмбарго налагало ограничения на продажу и покупку Ираном ракет, а также содержало ряд санкций в ответ на ядерную программу Ирана. 18 октября 2023 года срок действия Резолюции истек.