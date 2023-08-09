Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на сообщения иранского информационного агентства Tasnim.

"Эта ракета, которая является новым поколением крылатых ракет иранского производства, проходит испытание и станет новой страницей в оборонном могуществе Ирана", - пишет агентство.

Отмечается, что соответствующее заявление появилось на фоне нарастающего напряжения в отношениях Ирана и США. Кроме того, на прошлой неделе Иран представил новые корабли, оснащенные ракетами дальностью 600 км.