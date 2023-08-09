Иран заявил, что получил технологию создания сверхзвуковой крылатой ракеты
Иран заявил, что получил технологию для создания сверхзвуковой крылатой ракеты: она все еще находится на стадии испытаний
Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на сообщения иранского информационного агентства Tasnim.
"Эта ракета, которая является новым поколением крылатых ракет иранского производства, проходит испытание и станет новой страницей в оборонном могуществе Ирана", - пишет агентство.
Отмечается, что соответствующее заявление появилось на фоне нарастающего напряжения в отношениях Ирана и США. Кроме того, на прошлой неделе Иран представил новые корабли, оснащенные ракетами дальностью 600 км.
- 24 июля корпус стражей исламской революции (КСИР) представил модернизированную версию иранского беспилотника Shahed-149 Gaza.
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