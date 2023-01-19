Иран заявил, что не признает российскую аннексию территорий Украины
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что не признают аннексию Россией оккупированных территорий Украины
Об этом передает общественный вещатель Турции TRT со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.
"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей Украины", - сказал он.
Вместе с тем, по словам министра, Иран якобы не поддерживает войну и надеется на мир в Украине.
"Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине - это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который мы полагаемся", - сказал Абдоллахиан.
- 14 января постоянная представительница США при Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза ООН. Представительница США подчеркнула, что люди в Украине сегодня страдают и гибнут из-за того, что Иран поддерживает Россию.
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