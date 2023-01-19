Иран заявил, что не признает российскую аннексию территорий Украины

Об этом передает общественный вещатель Турции TRT со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей Украины", - сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, Иран якобы не поддерживает войну и надеется на мир в Украине.

"Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине - это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который мы полагаемся", - сказал Абдоллахиан.

14 января постоянная представительница США при Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза ООН. Представительница США подчеркнула, что люди в Украине сегодня страдают и гибнут из-за того, что Иран поддерживает Россию.

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