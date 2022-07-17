Об этом сообщили в Reuters.

Известно, что в санкционный список попали эксрадник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, бывший государственный секретарь Майк Помпео и адвокат Трампа Руди Джулиани.



Кроме этого, МИД Ирана ввели ограничения против людей, поддерживавших оппозиционную группу "Муджахеды-е-Хальк".



Причиной этого являются неудачные переговоры по возобновлению ядерного соглашения 2015 года.

Санкции, введенные против десятков американцев в прошлом на разных основаниях, позволяют иранским властям конфисковать любые держащиеся в Иране активы.

17 июля Байден в Саудовской Аравии пообещал сделать все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия . В совместном заявлении США и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива после совместного саммита в Джидде отмечается, что для предотвращения доступа Ирана к ядерному оружию прежде всего будут привлечены дипломатические усилия.

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