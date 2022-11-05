Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабдоллахиана.

"Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", - заявил он.

В то же время глава МИД утверждает, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины.

Абдуллахиан заявил, что если в Киеве есть "любые документы", свидетельствующие об использовании Россией иранских беспилотников, "они должны предоставить их нам".

"Если нам докажут, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не будем безразличны к этому вопросу", - сказал министр.

Глава МИД Ирана также заявил, что Тегеран не планирует доставлять России ракеты 14 ноября.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.

4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы по созданию ядерного оружия. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.

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