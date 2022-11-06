Иран, вероятно, будет просить у России помощь в своей ядерной программе за поставки дронов, – ISW
В ISW считают, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой, используя таким образом ее зависимость
Об этом Институт по изучению войны пишет в своих оценках.
По предварительным оценкам, Россия закупает системы оружия иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала в высокоточных боеприпасах. Поэтому, по мнению ISW, Иран, вероятно, уже использует зависимость России от этих систем оружия, чтобы спросить о помощи в своей ядерной программе.
"Запросы на ядерную помощь и признание поставок беспилотников являются показателями того, что иранские официальные лица могут четче установить двусторонние отношения безопасности с Россией, в которых они являются более равноправными партнерами", – объясняют в ISW.
- Как ранее отмечали в ISW, призывы Путина к созданию конкурентоспособной военной промышленности оторваны от реалий российской цепочки поставок и проблем оборонно-промышленного комплекса.
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