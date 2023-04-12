Об этом говорится в материале Politico со ссылкой на дипломатов.

Тегеран ведет параллельные переговоры с официальными лицами и подконтрольными правительствам организациями России и Китая, в том числе с государственным российским производителем химической продукции ФКП "Анозит", с целью приобретения большого количества аммония перхлората, основного ингредиента твердого топлива, используемого для питания ракет.

По словам дипломатов, знакомых с этим вопросом, переговоры о приобретении АП в Пекине вел иранский дипломат Саджад Ахадзаде, являющийся "советником по технологиям" Тегерана в Китае и в регионе в целом. Однако дипломаты заявили, что не знают, какие именно китайские компании участвуют в переговорах.