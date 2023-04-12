Иран ведет тайные переговоры с Китаем и Россией по приобретению санкционного ракетного топлива, - Politico
Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о пополнении запасов ключевого химического соединения, используемого для приведения в движение баллистических ракет
Об этом говорится в материале Politico со ссылкой на дипломатов.
Тегеран ведет параллельные переговоры с официальными лицами и подконтрольными правительствам организациями России и Китая, в том числе с государственным российским производителем химической продукции ФКП "Анозит", с целью приобретения большого количества аммония перхлората, основного ингредиента твердого топлива, используемого для питания ракет.
По словам дипломатов, знакомых с этим вопросом, переговоры о приобретении АП в Пекине вел иранский дипломат Саджад Ахадзаде, являющийся "советником по технологиям" Тегерана в Китае и в регионе в целом. Однако дипломаты заявили, что не знают, какие именно китайские компании участвуют в переговорах.
- Напомним, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, заявил , что Ирану понадобится лишь несколько месяцев для того, чтобы создать собственное ядерное оружие, если Тегеран преследует цель его создания.
- Высокопоставленные чиновники США обсуждают новый подход в переговорах с Ираном и допускают заключение соглашения, что позволит ограничить ядерное развитие страны.
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