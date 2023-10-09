Иран в течение нескольких недель помогал планировать нападение на Израиль, - The Wall Street Journal
Руководство Ирана помогало совершить ХАМАС террористическое нападение на Израиль в течение нескольких недель. Они планировали эту атаку в течение августа 2023 года
Об этом пишет Haaretz со ссылкой на The Wall Street Journal .
Отмечается, что высокопоставленные представители ХАМАС и Хезболла заявили, что Иран одобрил начало атаки на встречи в Бейруте в минувший понедельник. Они планировали атаку с августа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не может подтвердить участие Ирана в подготовке к атаке на Израиль.
"В настоящее время у нас нет ничего, что свидетельствует о том, что Иран принимал непосредственное участие в этой атаке, в ее планировании или осуществлении, но это то, на что мы смотрим очень внимательно, и мы должны увидеть, куда ведут факты", – сказал он.
- Напомним, что советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом самой большой атаки на Израиль за последние годы и заявил о полной поддержке.
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