Иран в течение нескольких недель помогал планировать нападение на Израиль, - The Wall Street Journal

Об этом пишет Haaretz со ссылкой на The Wall Street Journal .

Отмечается, что высокопоставленные представители ХАМАС и Хезболла заявили, что Иран одобрил начало атаки на встречи в Бейруте в минувший понедельник. Они планировали атаку с августа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не может подтвердить участие Ирана в подготовке к атаке на Израиль.

"В настоящее время у нас нет ничего, что свидетельствует о том, что Иран принимал непосредственное участие в этой атаке, в ее планировании или осуществлении, но это то, на что мы смотрим очень внимательно, и мы должны увидеть, куда ведут факты", – сказал он.