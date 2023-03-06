Об этом информирует Синьхуа.

Спутники Kowsar и Hodhod, собранные иранским консорциумом компаний, планируют вывести на орбиту в 500 км над поверхностью Земли иностранным ракетой-носителем.

Kowsar – спутник наблюдения, имеет разрешение 3,5 метра на пиксель, который можно использовать для сельскохозяйственного назначения, геодезии и демаркации. Спутник имеет орбитальный срок службы в два года.

Hodhod используется в области Интернета вещей, а также агропромышленности, транспорта и кризисного управления.

Сообщается, что плановая дата запуска, которому должна помочь РФ, декабрь 2023 года.

Контракт на запуск обоих спутников уже заключен, добавляет Синьхуа.