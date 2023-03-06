Иран в сотрудничестве с Россией планирует запустить в космос два спутника
Иран планирует в конце 2023 года в сотрудничестве с Россией вывести два спутника собственной разработки на орбиту
Об этом информирует Синьхуа.
Спутники Kowsar и Hodhod, собранные иранским консорциумом компаний, планируют вывести на орбиту в 500 км над поверхностью Земли иностранным ракетой-носителем.
Kowsar – спутник наблюдения, имеет разрешение 3,5 метра на пиксель, который можно использовать для сельскохозяйственного назначения, геодезии и демаркации. Спутник имеет орбитальный срок службы в два года.
Hodhod используется в области Интернета вещей, а также агропромышленности, транспорта и кризисного управления.
Сообщается, что плановая дата запуска, которому должна помочь РФ, декабрь 2023 года.
Контракт на запуск обоих спутников уже заключен, добавляет Синьхуа.
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