Иран в рамках военного альянса с Россией может получить боевые корабли
Иран в рамках военного альянса с Россией просит у России боевые корабли и помощь в расширении возможностей своих ВМС
Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на израильские источники.
Тегеран развивает не только ядерную и ракетную программу, но и программу значительного увеличения своего флота.
На первом этапе Иран хочет приобрести российские корабли, а затем привлечь российских специалистов для развития своих программ ВМС. Правда, задача осложняется тем, что ресурсы у Тегерана отнюдь не безграничны, и инвестиции в военный флот означают сокращение вложений в ракетную программу.
Адмирал Элиэзер Маром, бывший командующий ВМС Израиля, сказал, что Иран рассчитывал на помощь Китая в создании флота, но Пекин отказался делиться технологиями. Война в Украине дала Тегерану возможность обратиться с такой же просьбой к России.
- Напомним, 9 декабря источники в администрации США сообщили, что Россия в обмен на дроны предоставляет Ирану самолеты, вертолеты и системы ПВО.
- Россия пообещала Ирану в обмен на баллистические ракеты вывести военную поддержку Тегерана на беспрецедентный уровень.
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