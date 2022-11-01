Иран в начале ноября отправит в Россию еще 200 боевых дронов, - ГУР
Иран планирует в начале ноября отправить в Россию партию из 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .
"Известно, что поставка БПЛА будет осуществляться по Каспийскому морю в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2", - проинформировали в разведке.
Там добавили, что с 13 сентября, когда оккупанты впервые применили против Украины иранские дроны-камикадзе, украинские Силы обороны сбили более 300 таких беспилотников.
- 1 ноября CNN сообщил, что Иран готовится к концу 2022 года отправить в Россию новую партию оружия , которая будет состоять из 1 тыс. дронов и баллистических ракет.
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