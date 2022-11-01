Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

"Известно, что поставка БПЛА будет осуществляться по Каспийскому морю в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2", - проинформировали в разведке.

Там добавили, что с 13 сентября, когда оккупанты впервые применили против Украины иранские дроны-камикадзе, украинские Силы обороны сбили более 300 таких беспилотников.

1 ноября CNN сообщил, что Иран готовится к концу 2022 года отправить в Россию новую партию оружия , которая будет состоять из 1 тыс. дронов и баллистических ракет.

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