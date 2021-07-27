Иран: в ходе протестов из-за засухи погибли 5 человек
Иранцы начали протесты на юго-западе страны, впрочем они быстро распространились на другие регионы. Граждане считают, что правительство не справилось с распределением водных ресурсов страны
Об этом рассказывают DW и " Радио Свобода ".
26 июля участники акций вышли на улицы города Карадж, столице провинции Альборз, скандируя "Смерть диктатору". Это же лозунг ранее звучало в столице Тегеране.
На видео в соцсетях, которые цитирует иранская служба "Радио Свобода", протестующие скандируют имя шаха Резы Пахлави, который умер 26 июля 1944 года. Пахлаве был основателем современной иранской государства и отцом Мухаммада Резы пахлаве - последнего правителя Ирана в Исламской революции, которая свергла монархию и установила теократический правительство.
Медицинские работники больницы имени Хомейни в Карадже присоединились к протестам, скандируя "Смерть диктатору" и "Хватит обещаний, на наших столах пусто".
Протесты в Карадже начались после того, как в соцсетях распространились сообщения о том, что акции начались в на площади Исламской республики в центре Тегерана - первые признаки того, что недовольство достигло столицы.
Заместитель губернатора Тегерана Гамидреза Гударзи подтвердил, что протесты имеют место, объяснив их "отключениями электричества".
Демонстранты в столице также выражали поддержку протестующим в Хузестане и других иранских регионах, где акции начались из-за нехватки воды. Однако некоторые протестующие также скандируют лозунги против консервативного правительства и верховного лидера Али Хаменеи.
23 июля У городе Алигударц, что в западной провинции Лурестан, погиб 20-летний демонстрант.
Правозащитники Amnesty International, заявляют, что иранские силовики убили по меньшей мере восемь человек в семи иранских городах. "Радио Свобода" приводит цифру в 5 погибших.
Местные журналисты сообщают, что в Хузестана направляются дополнительные силы безопасности. В провинцию также направлена делегация представителей министерств внутренних дел, энергетики и сельского хозяйства. Руководитель аппарата президента Махмуд Ваези заявил государственному информационному агентству IRNA, что делегация будет сотрудничать с местными властями с целью "быстрого" решения проблем.
По официальным данным, в Иране сейчас 192 дамбы - примерно в 10 раз больше, чем было около 40 лет назад.
Эксперты называют строительство дамб одной из причин засухи: по их словам потери воды от испарения увеличились.
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