Иран в годовщину войны с Ираком показал новый дрон якобы самой большой дальности в мире

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные медиа.

Дроны назвали Mohajer, Shahed и Arash.

Еще в прошлом месяце Иран объявил о создании усовершенствованного беспилотника Mohajer-10, обладающего улучшенной дальностью полета, продолжительностью и увеличенной полезной нагрузкой. Этот аппарат может пролетать расстояние до 2 тысяч километров и способен находиться в воздухе до 24 часов.

По сообщениям иранских государственных СМИ, его полезная нагрузка может достигнуть 300 кг, что вдвое больше, чем у беспилотника Mohajer-6.

США обвиняют Иран в поставках беспилотников Mohajer-6, среди прочих БПЛА, России для использования в конфликте с Украиной. Президент Ибрагим Райси отрицает передачу дронов РФ.

"Наши силы обеспечивают безопасность в регионе и Персидском заливе. Мы можем научить людей региона, что сопротивление – это путь сегодня. Что заставляет врага отступать, так это не покорность и колебания, а сопротивление", – заявил он на пятничном параде в столице Тегеране.

Справочно. Война между Ираном и Ираком, происходившая в 1980-х годах, была вызвана территориальными претензиями Ирака, считавшего некоторые иранские территории своими "вечными землями". Этот конфликт имеет много общего с ирано-иракской войной 1980-х годов и может дать ценные уроки.

Напавший на соседнюю страну Ирак сначала быстро продвигался по ее территории. Однако когда войска Саддама Хусейна устали, Иран провел несколько успешных контрнаступательных операций и проник на территорию Ирака, поскольку Тегеран также имел к Ираку территориальные претензии. После этого началась длительная позиционная война, тлевшая еще восемь лет, пока не завершилась.