Иран в годовщину войны с Ираком показал новый дрон якобы самой большой дальности в мире
На военном параде, посвященном годовщине войны с Ираком, иранские военные представили беспилотник, имеющий, по их словам, самый большой радиус действия в мире, а также баллистические и гиперзвуковые ракеты
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные медиа.
Дроны назвали Mohajer, Shahed и Arash.
Еще в прошлом месяце Иран объявил о создании усовершенствованного беспилотника Mohajer-10, обладающего улучшенной дальностью полета, продолжительностью и увеличенной полезной нагрузкой. Этот аппарат может пролетать расстояние до 2 тысяч километров и способен находиться в воздухе до 24 часов.
По сообщениям иранских государственных СМИ, его полезная нагрузка может достигнуть 300 кг, что вдвое больше, чем у беспилотника Mohajer-6.
США обвиняют Иран в поставках беспилотников Mohajer-6, среди прочих БПЛА, России для использования в конфликте с Украиной. Президент Ибрагим Райси отрицает передачу дронов РФ.
"Наши силы обеспечивают безопасность в регионе и Персидском заливе. Мы можем научить людей региона, что сопротивление – это путь сегодня. Что заставляет врага отступать, так это не покорность и колебания, а сопротивление", – заявил он на пятничном параде в столице Тегеране.
Справочно. Война между Ираном и Ираком, происходившая в 1980-х годах, была вызвана территориальными претензиями Ирака, считавшего некоторые иранские территории своими "вечными землями". Этот конфликт имеет много общего с ирано-иракской войной 1980-х годов и может дать ценные уроки.
Напавший на соседнюю страну Ирак сначала быстро продвигался по ее территории. Однако когда войска Саддама Хусейна устали, Иран провел несколько успешных контрнаступательных операций и проник на территорию Ирака, поскольку Тегеран также имел к Ираку территориальные претензии. После этого началась длительная позиционная война, тлевшая еще восемь лет, пока не завершилась.
- 3 июня командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани заявил , что Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Ирак планируют сформировать военно-морской альянс.
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