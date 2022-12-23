Иран увеличит поставки оружия в РФ, - глава разведки Моссад

Об этом заявил глава израильской разведки Моссад Давид Барнеа, передают ynet.co.il , DW и Голос Америки.

"Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они пытаются сохранить в тайне: об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилению атак разными способами на дружеские (Израиля, - ред.) мусульманские страны в регионе" – подчеркнул Давид Барнеа.

Однако глава разведки Моссад подчеркнул, что Израиль не допустит появление ядерного оружия у государства-террориста "не только в ближайшие годы, никогда; это мое обязательство, это обязательство Моссада".

Напомним, за ноябрь и декабрь Россия выпустила по Украине 127 иранских дронов "шахед", которые она маркирует названием "герань".

14 декабря представитель Европейского Союза сообщил о планах ужесточать санкции против Ирана, поставляющего дроны в Россию для войны против Украины.

17 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов проинформировал , что Россия возобновила атаки по Украине беспилотниками, поскольку получила новую партию оружия из Ирана.

В ночь на 19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии, Владимир Зеленский отметил , что всего Россия получила от Ирана 250 новых БПЛА.

На следующий день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что Россия планирует предоставить Ирану "передовые военные компоненты" в обмен на беспилотники.

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