Иран угрожает задержать все греческие танкеры в Персидском заливе в ответ на арест в Греции судна с иранской нефтью

Об этом пишет Splash.

Иранское вооруженное формирование "Корпус стражей исламской революции" угрожает задержать все греческие танкеры, находящиеся в Персидском заливе.

К таким действиям Иран обещает прибегнуть к разрешению спора о судьбе иранской нефти на борту арестованного в апреле Грецией танкера под российским флагом.

Иран уже задержал два греческих танкера, еще 17 находятся сейчас в Пенском заливе. В Греции подобные действия назвали пиратством.

Напомним, Иран захватил два греческих танкера с нефтью.

Ранее СМИ писали, что Греция помогает РФ обходить санкции, несмотря на попытки ЕС запретить экспорт российских энергоресурсов. Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb