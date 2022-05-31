Иран угрожает задержать все греческие танкеры в Персидском заливе в ответ на арест в Греции судна с иранской нефтью
Иранское военное формирование задержало два греческих танкера в Персидском заливе и угрожает задержать еще 17 кораблей до разрешения ситуации с иранской нефтью на борту арестованного Афинами российского судна
Об этом пишет Splash.
Иранское вооруженное формирование "Корпус стражей исламской революции" угрожает задержать все греческие танкеры, находящиеся в Персидском заливе.
К таким действиям Иран обещает прибегнуть к разрешению спора о судьбе иранской нефти на борту арестованного в апреле Грецией танкера под российским флагом.
Иран уже задержал два греческих танкера, еще 17 находятся сейчас в Пенском заливе. В Греции подобные действия назвали пиратством.
- Напомним, Иран захватил два греческих танкера с нефтью.
- Ранее СМИ писали, что Греция помогает РФ обходить санкции, несмотря на попытки ЕС запретить экспорт российских энергоресурсов. Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты.
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