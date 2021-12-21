Иран тщательно скрывает информацию: Офис генпрокурора по уголовному делу об авиакатастрофе МАУ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Якубовский отметил, что Иран снова нарушил договоренности, достигнутые во время третьего раунда межгосударственных переговоров в июне 2021 года. Иранская сторона не предоставила украинским прокурорам возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, которое уже отправили в суд.

"Тщательно скрываются имена и должности обвиняемых лиц и действия, которые инкриминируются каждому из них. Впрочем, я хочу заверить, что мы двигаемся вперед в нашем уголовном производстве", - сказал Якубовский.

В пресс-службе сообщают, что Иран постоянно игнорирует украинские запросы о правовой помощи. Кроме того, в течение двух лет подано 26 международных запросов в иностранные страны в уголовном производстве.

В рамках уголовного производства Украина исследовала 8 отчетов, которые подготовили представители иностранных стран и организаций, а именно 4 иранских, 3 канадских и 1 от специального докладчика ООН.

В Офисе генпрокурора отмечают, что на декабрь 2021 года в рамках расследования в качестве свидетелей допросили более 50 человек, провели более 100 обзоров фото и видеоматериалов и следственный эксперимент, а сейчас идет комплексная комиссионная криминалистическая экспертиза.

Якубовский также добавил, что у Украины есть союзники по этому делу, в частности Канада, Великобритания и Швеция.

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