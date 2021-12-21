Иран тщательно скрывает информацию: Офис генпрокурора по уголовному делу об авиакатастрофе МАУ
Во вторник, 21 декабря, заместитель генерального прокурора Максим Якубовский встретился с родственниками погибших граждан Украины накануне второй годовщины авиакатастрофы самолета МАУ
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Якубовский отметил, что Иран снова нарушил договоренности, достигнутые во время третьего раунда межгосударственных переговоров в июне 2021 года. Иранская сторона не предоставила украинским прокурорам возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, которое уже отправили в суд.
"Тщательно скрываются имена и должности обвиняемых лиц и действия, которые инкриминируются каждому из них. Впрочем, я хочу заверить, что мы двигаемся вперед в нашем уголовном производстве", - сказал Якубовский.
В пресс-службе сообщают, что Иран постоянно игнорирует украинские запросы о правовой помощи. Кроме того, в течение двух лет подано 26 международных запросов в иностранные страны в уголовном производстве.
В рамках уголовного производства Украина исследовала 8 отчетов, которые подготовили представители иностранных стран и организаций, а именно 4 иранских, 3 канадских и 1 от специального докладчика ООН.
В Офисе генпрокурора отмечают, что на декабрь 2021 года в рамках расследования в качестве свидетелей допросили более 50 человек, провели более 100 обзоров фото и видеоматериалов и следственный эксперимент, а сейчас идет комплексная комиссионная криминалистическая экспертиза.
Якубовский также добавил, что у Украины есть союзники по этому делу, в частности Канада, Великобритания и Швеция.
- Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года незадолго после взлета с Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
- 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" из сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". В январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета об уничтожении самолета МАУ.
- 10 февраля стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, который источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом . Иран назвал запись фейком.
- МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу об уничтожении самолета МАУ.
- 17 марта 2021 года Иран обнародовал финальный отчет об уничтожении самолета МАУ под Тегераном, Кулеба назвал документ "сборником манипуляций".
- Верховный суд канадской провинции Онтарио признал ущерб самолету МАУ в Иране умышленным террористическим актом.
- 25 ноября международная группа, состоящая из Канады, Швеции, Украины и Великобритании, призвала Иран полностью оплатить репарации за сбивание рейса PS752.
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