Об этом пишет Sky News .

Собеседник издания в британской службе безопасности утверждает, что два судна под флагом РФ, загруженные 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов, вышли из иранского порта в январе 2023 года. Отмечается, что россияне получили от иранцев боеприпасы для реактивных систем залпового огня, минометов и пулеметов. По словам источника, Москва заплатила за боеприпасы наличными, чтобы обойти санкции.

"Россия продолжает использовать Иран как "тыловую базу", - сказал источник.

Отмечается, что боеприпасы из Ирана в Россию перевозили грузовые суда Musa Jalil и Begey, которые ходят под российским флагом. Один из кораблей вышел из Ирана ориентировочно 10 января, другой – 12 января. Оба судна перевозили около 200 транспортных контейнеров, заполненных оружием. Суда прибыли в российский порт Астрахань 27 января и покинули его 3 февраля.

Источник уточнил, что груз содержал примерно 100 млн патронов разного калибра для пистолетов, автоматов и пулеметов. Корабли также перевозили около 300 тыс. снарядов для гранатометов, минометов и артиллерии. Кроме этого, на борту было около 10 тыс. бронежилетов и шлемов.