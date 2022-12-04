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Иран стремится отказаться от РФ и перестать поставлять дроны для войны против Украины, - главред "Украина по-арабски" Фарджаллах

4 декабря, 2022 воскресенье
18:40
Мир

Иран намерен отказаться от РФ, поэтому просит ее помочь разогнать протесты, зная, что Россия не способна этого сделать

Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фарджаллах в эфире Эспрессо.

По его словам, Иран сам может учить подавлять протесты. Впрочем, передав России дроны для атак против Украины и увидев результат этого, власти страны поняли, что вмешались в войну, которой не хотели.

"Иран ищет выход из этой игры и хочет перестать передавать дроны РФ. Это не значит, что иранский режим стал хорошим. Однако, чтобы отказаться от Москвы, ему нужен повод. На сегодняшний день самая главная задача иранского режима - внутреннее противостояние с митингующими, поэтому поставил цель (России, - ред.), которой невозможно добиться".

Мохаммад Фарджаллах отметил, что Иран понимает, что РФ ему не поможет, как раньше способствовала разгону протестов в Беларуси и Казахстане, Судане. В Иране Россия не имеет для этого инструментов, влияния и силы. Также иранские протесты перестали быть контролируемыми.

“Тегеранский режим идет пунктом персидской хитрости – ставит задачи, которые Москва не может выполнить. В результате иранский режим потихоньку откажется от предоставления России дронов и баллистических ракет, которые, возможно, планировал передать. Уже мы знаем разные данные ЦРУ о том, что, вероятнее всего, это соглашение также под срывом.

  • 3 декабря иранское оппозиционное издание Iran International написало, что Иран попросил РФ помочь подавить протесты путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с митингами.

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