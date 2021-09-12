Иран согласился возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссе и главы организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президента страны Мохаммада Эслами, было объявлено, что Иран и МАГАТЭ восстанавливают сотрудничество, а инспекторам МАГАТЭ вновь предоставят доступ к камерам наблюдения на иранских ядерных объектах.

"Инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированное оборудования и заменять носители, которые будут храниться под общими печатями МАГАТЭ и ОАЭИ.

Способ и сроки будут согласовываться сторонами", - говорится в заявлении.

С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранных камерами внутри ядерных объектов, и угрожал удалить видеозаписи за последние три месяца.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерную сделку - совместный комплексный план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и восстановил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий соглашения.