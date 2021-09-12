Иран согласился возобновить сотрудничество с МАГАТЭ
Иран согласился возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и предоставить инспекторам доступ к камерам на своих ядерных объектах
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссе и главы организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президента страны Мохаммада Эслами, было объявлено, что Иран и МАГАТЭ восстанавливают сотрудничество, а инспекторам МАГАТЭ вновь предоставят доступ к камерам наблюдения на иранских ядерных объектах.
"Инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированное оборудования и заменять носители, которые будут храниться под общими печатями МАГАТЭ и ОАЭИ.
Способ и сроки будут согласовываться сторонами", - говорится в заявлении.
С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранных камерами внутри ядерных объектов, и угрожал удалить видеозаписи за последние три месяца.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерную сделку - совместный комплексный план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.
Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и восстановил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий соглашения.
- Напомним, 27 июня Иран категорически отказался предоставлять Международной организации атомной энергии фото части своих ядерных объектов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное