Иран согласился ремонтировать российские самолеты
Иран заключил с РФ соглашение, по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять к ним детали
Об этом сообщает Mehr .
Соглашение было подписано во время визита в Иран заместителя министра транспорта России, встретившегося с руководителем управления гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем. Оно было заключено вскоре после визита в Тегеран российского диктатора Владимира Путина.
В Иране отметили, что соглашение предусматривает поставку деталей и оборудования для российских самолетов, а также ремонт и их техническое обслуживание.
Также Иран и РФ договорились об увеличении количества рейсов между странами до 35 в неделю.
- 24 июля СМИ сообщали, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которую россияне планируют применять в войне с Украиной.
- 27 июля координатор совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят никаких признаков поставок иранских беспилотников в Россию.
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