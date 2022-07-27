Об этом сообщает Mehr .

Соглашение было подписано во время визита в Иран заместителя министра транспорта России, встретившегося с руководителем управления гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем. Оно было заключено вскоре после визита в Тегеран российского диктатора Владимира Путина.

В Иране отметили, что соглашение предусматривает поставку деталей и оборудования для российских самолетов, а также ремонт и их техническое обслуживание.

Также Иран и РФ договорились об увеличении количества рейсов между странами до 35 в неделю.

24 июля СМИ сообщали, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которую россияне планируют применять в войне с Украиной.

27 июля координатор совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят никаких признаков поставок иранских беспилотников в Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb