Об этом сообщает Укринформ.

Танкер Campo Square ходит под флагом Либерии и принадлежит компании "Зодиак", владельцами которой являются члены семьи Офер из Израиля.

BBC сообщает, что танкер был атакован в Аравийском море 10 февраля, причем к атаке были привлечены иранские суда.

Campo Square во время атаки на него получил повреждение и взял курс на ближайший порт для осмотра и ремонта.

По данным медиа Саудовской Аравии, во время нападения на танкер пострадали также находившиеся рядом с ним суда, одно из них принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Как утверждается, для атаки использовались иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Это уже третий корабль компании "Зодиак", который подвергается нападению за последние два года.