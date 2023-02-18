Иран "шахедами" атаковал израильский нефтяной танкер в Аравийском море
Нефтеналивной танкер Campo Square был атакован в Аравийском море, по предварительным данным, в атаке участвовали иранские суда и беспилотники-камикадзе.
Об этом сообщает Укринформ.
Танкер Campo Square ходит под флагом Либерии и принадлежит компании "Зодиак", владельцами которой являются члены семьи Офер из Израиля.
BBC сообщает, что танкер был атакован в Аравийском море 10 февраля, причем к атаке были привлечены иранские суда.
Campo Square во время атаки на него получил повреждение и взял курс на ближайший порт для осмотра и ремонта.
По данным медиа Саудовской Аравии, во время нападения на танкер пострадали также находившиеся рядом с ним суда, одно из них принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Как утверждается, для атаки использовались иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
Это уже третий корабль компании "Зодиак", который подвергается нападению за последние два года.
- Напомним, в конце января Израиль атаковал военные предприятия на территории Ирана, в том числе производящие "шахеды".
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