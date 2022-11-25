Об этом сообщает Еспресо.TV.

Стартовый матч 2-го тура ЧМ, проходивший в Аль-Райяне, завершился сенсационной победой Ирана – 2:0.

Букмекеры прогнозировали выигрыш Уэльса, но они остались в меньшинстве на 86-й минуте – красную карточку получил голкипер Уэйн Геннесси, и не сумели удержать ничью.

На 98-й минуте Рузбех Чешми открыл счет во встрече, а еще через несколько мгновений второй гол для Ирана забил Рамин Резаэян.

Иран набрал первые три балла и сразу поднялся на второе место в группе B. Уэльс с 1 баллом - последний.

В 21.00 другие команды этого квартета Англия и США сыграют свой матч 2-го тура.

ЧМ-2022

2-й тур. Группа B

25 ноября

Уэльс – Иран 0:2

Голы: Чешми, 90+8, Резаэян, 90+11

24 ноября в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Бразилии оказалась сильнее Сербии.

Португальский форвард Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на 5 чемпионатах мира по футболу.

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