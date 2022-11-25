Иран сенсационно победил Уэльс на чемпионате мира по футболу
Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Ирана неожиданно оказалась сильнее Уэльса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Стартовый матч 2-го тура ЧМ, проходивший в Аль-Райяне, завершился сенсационной победой Ирана – 2:0.
Букмекеры прогнозировали выигрыш Уэльса, но они остались в меньшинстве на 86-й минуте – красную карточку получил голкипер Уэйн Геннесси, и не сумели удержать ничью.
На 98-й минуте Рузбех Чешми открыл счет во встрече, а еще через несколько мгновений второй гол для Ирана забил Рамин Резаэян.
Иран набрал первые три балла и сразу поднялся на второе место в группе B. Уэльс с 1 баллом - последний.
В 21.00 другие команды этого квартета Англия и США сыграют свой матч 2-го тура.
ЧМ-2022
2-й тур. Группа B
25 ноября
Уэльс – Иран 0:2
Голы: Чешми, 90+8, Резаэян, 90+11
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