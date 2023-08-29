Иран, ремонтирующий самолет Аэрофлота, существенно сместил сроки выполнения работ

Об этом сообщает профильный телеграмм-канал "Авиаторщина".

Как сообщил источник в авиакомпании, дата возвращения из Тегерана широкофюзеляжного лайнера Airbus A330 с регистрационным номером RA-73700 недавно была смещена на полгода – с конца сентября по начало марта 2024-го.

На ремонт в Иран этот самолет нацпера перелетел 5 апреля. Там его обслуживают специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Техобслуживание Airbus A330 должно быть выполнено по широкому спектру работ.

По информации издания, планом предусмотрено выполнение полуторагодичного (1С), трехлетнего (2С), шестилетнего (4С) и 12-летнего (8С) чеков. Дополнительно к этому запланировано обслуживание стоек шасси и ряд внеплановых работ.

В недавнем интервью глава Аэрофлота Сергей Александровский назвал отправку самолета на ремонт в Иран "пробным шагом". Он уточнил, что в Аэрофлоте удовлетворены качеством ремонтных работ в Иране, а сроками исполнения – не очень.