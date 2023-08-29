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Иран, ремонтирующий самолет Аэрофлота, существенно сместил сроки выполнения работ

29 августа, 2023 вторник
02:20
Мир

Первый отправленный на ремонт в Иран самолет Аэрофлота планируют вернуть в Россию не раньше весны следующего года, что значительно дольше анонсированного срока.

Об этом сообщает профильный телеграмм-канал "Авиаторщина".

Как сообщил источник в авиакомпании, дата возвращения из Тегерана широкофюзеляжного лайнера Airbus A330 с регистрационным номером RA-73700 недавно была смещена на полгода – с конца сентября по начало марта 2024-го.

На ремонт в Иран этот самолет нацпера перелетел 5 апреля. Там его обслуживают специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Техобслуживание Airbus A330 должно быть выполнено по широкому спектру работ.

По информации издания, планом предусмотрено выполнение полуторагодичного (1С), трехлетнего (2С), шестилетнего (4С) и 12-летнего (8С) чеков. Дополнительно к этому запланировано обслуживание стоек шасси и ряд внеплановых работ.

В недавнем интервью глава Аэрофлота Сергей Александровский назвал отправку самолета на ремонт в Иран "пробным шагом". Он уточнил, что в Аэрофлоте удовлетворены качеством ремонтных работ в Иране, а сроками исполнения – не очень.

  • Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
  • 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
  • С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
  • В конце июля 2022 года Иран заключил с РФ соглашение, по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять в них детали.
  • В апреле 2023 года стало известно, что Аэрофлот уже отправил в Иран свой первый Airbus A330, также в Иран полетел двигатель из самолета Superjet 100, ранее обслуживавшийся во Франции.
  • В начале мая иранская авиакомпания показала , как обслуживает подсанкционный российский самолет.
Россия
Иран
санкции против России
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