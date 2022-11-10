Иран разрешил специалистам МАГАТЭ посетить страну после обнаружения частиц урана на трех объектах
Иран разрешил специалистам Международного агентства по атомной энергии посетить в этом месяце страну после того, как на трех незаявленных объектах обнаружили частицы урана
Об этом информирует Reuters .
Тегеран позволил МАГАТЭ посетить страну. На следующей неделе состоится заседание агентства, где западные государства будут настаивать на принятии резолюции, призывающей Иран к сотрудничеству.
По данным издания, вопрос о неизвестном происхождении частиц урана, обнаружившихся на территории иранского государства, препятствует более широким переговорам по возобновлению ядерного соглашения Ирана с рядом страны, принятым в 2015 году. Именно поэтому агентство и Иран договорились о проведении в Тегеране технической встречи, в которой примут участие старшие должностные лица МАГАТЭ, чтобы обсудить происхождение частиц урана.
Согласно ядерному соглашению, Иран должен ограничить производство обогащенного урана, с помощью которого возможно создание ядерного оружия. Запад же отменил все санкции, введенные против страны, но в 2018 году Трамп принял решение о выходе США из договора и ввел антииранские ограничения снова. Тогда Тегеран отказался от соблюдения лимита производства обогащенного урана.
В последние месяцы Иран установил сотни более современных машин для обогащения урана на своих подземных заводах в Натанге и Фордо, что значительно ускоряет темпы производства, сообщает издание.
В Иране находится около 3,5 тыс. кг обогащенного урана.
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