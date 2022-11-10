Иран разрешил специалистам МАГАТЭ посетить страну после обнаружения частиц урана на трех объектах

Об этом информирует Reuters .

Тегеран позволил МАГАТЭ посетить страну. На следующей неделе состоится заседание агентства, где западные государства будут настаивать на принятии резолюции, призывающей Иран к сотрудничеству.

По данным издания, вопрос о неизвестном происхождении частиц урана, обнаружившихся на территории иранского государства, препятствует более широким переговорам по возобновлению ядерного соглашения Ирана с рядом страны, принятым в 2015 году. Именно поэтому агентство и Иран договорились о проведении в Тегеране технической встречи, в которой примут участие старшие должностные лица МАГАТЭ, чтобы обсудить происхождение частиц урана.

Согласно ядерному соглашению, Иран должен ограничить производство обогащенного урана, с помощью которого возможно создание ядерного оружия. Запад же отменил все санкции, введенные против страны, но в 2018 году Трамп принял решение о выходе США из договора и ввел антииранские ограничения снова. Тогда Тегеран отказался от соблюдения лимита производства обогащенного урана.

В последние месяцы Иран установил сотни более современных машин для обогащения урана на своих подземных заводах в Натанге и Фордо, что значительно ускоряет темпы производства, сообщает издание.

В Иране находится около 3,5 тыс. кг обогащенного урана.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

Также министр обороны Алексей Резников рассказал, откуда иранские инструкторы помогают РФ атаковать Украину дронами. По его словам, иранские инструкторы-операторы присутствуют во временно оккупированном Крыму и Беларуси, откуда россияне также запускают по Украине дроны-камикадзе.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны . В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. В МИД Украины сказали: "Последствия будут масштабнее выгоды".

В Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой, используя таким образом ее зависимость.

6 ноября спецпредставитель США по Ирану заявил, что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны.

7 ноября в ГУР МО сказали, что украинским властям известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

8 ноября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран распространением информации о приезде Николая Патрушева пытается продемонстрировать углубление сотрудничества с РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb