Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Еспресо.

"Переговоры идут и россияне пытаются купить баллистические ракеты у Ирана. Иранцы никогда не откажутся от переговоров – это для них родная стихия. Они считают, что Россия в слабой позиции, из нее можно сейчас вытрясти много и даже за обещание или продолжение переговоров уже можно что-то выторговать", - отметил он.

По мнению эксперта, процесс передачи беспилотников не может быть простым и быстрым, как казалось обеим сторонам в начале.

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Иранцы используют ритмичность поставок, увеличение зависимости от себя для торга. Обе стороны не верят друг другу. И РФ, и Иран считают друг друга ситуативными, вынужденными союзниками и партнерами, знают, что могут бросить. Россия сейчас слабее и Иран пытается максимально это использовать ", - подчеркнул Данилов.

Он уверен, что иранцы требуют этих переговоров ядерных технологий.

"Им нужны две вещи - ядерные технологии и истребители. Иранцы сейчас просто грабят россиян. Слухи о цене за истребитель - иранцы требуют их за бесценок. Это будет позор. Россияне готовы на все сейчас, но понимают, какой удар по имиджу это будет на Ближнем Востоке. Пока истребители стоят на заводе, где их производят", - подытожил эксперт.