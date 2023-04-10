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Иран провел испытание нового ударного дрона-камикадзе

10 апреля, 2023 понедельник
05:24
Мир

Сухопутные силы иранского Корпуса стражей исламской революции разработали новый дрон-камикадзе Miraj-532

Об этом сообщает Tasnim.

Дрон может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести взрывчатку весом 50 кг. Его рабочая высота 3,6 км, а в воздухе он может находиться до 3 часов.

Дрон оснащен поршневым двигателем. Также устройство способно с высокой точностью поражать цели. Еще Miraj-532 можно легко и быстро собрать и подготовить к полету.

Председатель Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Сухопутных войск КСИР генерал Али Кухестани заявил, что новый беспилотный летательный аппарат уже прошел успешные испытания.

Кроме этого, дрон планируют привлечь к новым боевым и учебным миссиям, выполняющим подразделения КСИР.

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